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سرقة 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية الأممية بالسودان

01 مايو 2023 . الساعة 22:53 بتوقيت القدس
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سرق حوالي 4 آلاف طن من المساعدات الإنسانية، المقدمة للسودان ضمن برنامج الأغذية العالمية التابع للأمم المتحدة.

وأفاد مبعوث الأمم المتحدة في دارفور، فولكر بيرثيس، لوكالة "سماي نيوز" البريطانية، قائلا: "معظم المساعدات الإنسانية التي كانت في مستودعاتنا سرقت، ونهبت جميع مخازن منظمة الأغذية العالمية ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، وغيرها من المنظمات في دارفور، ونتيجة لذلك فقد برنامج الغذاء العالمي حوالي 4000 طن من المساعدات الإنسانية".

وشدد بيرثيس، على ضرورة وقف إطلاق النار، لاستئناف أنشطة برنامج الغذاء العالمي في السودان، وتقديم المساعدات الإنسانية للازمة للمواطنين.

واندلعت الاشتباكات المسلحة بين الجيش السوداني، وقوات الدعم السريع في الـ 15 من أبريل الماضي، أوقعت مئات القتلى وآلاف الجرحى.

ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، خلال اجتماع لمجلس الأمن، جميع الأطراف في السودان إلى وقف الأعمال العدائية على الفور.

المصدر / وكالات
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#السودان #الجيش السوداني #الدعم السريع #المساعدات الأممية

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