بسبب الحمام.. مقتل 4 أشخاص خلال مشاجرة في البرتغال

قُتل 4 أشخاص، تتراوح أعمارهم بين 40 و60 عاماً، في شجار بين مربّي الحمام جنوبي البرتغال، وفقاً لتقارير إعلامية.

وعندما وصلت الشرطة إلى مكان الحادث في مدينة سيتوبال، عثرت على الرجال الأربعة قتلى، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الحكومية لوزا، نقلاً عن الشرطة.

ووفقاً للنتائج الأولية، أطلق أحد الرجال (40 عاماً) النار على الثلاثة الآخرين ببندقية ثم انتحر.

وذكرت محطة التلفزيون الحكومية (آر تي بي)، أن المشاجرة كانت مرتبطة بتربية الحمام. دون إعطاء مزيد من التفاصيل.

وذكرت صحيفة «بوبليكو» أن الرجال الأربعة لديهم حدائق خضراوات غير قانونية في المنطقة، حيث توجد أيضاً غرف علوية للحمام.



المصدر / وكالات