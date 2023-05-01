بيان هام من النيابة العامة حول وفاة طفل بمدينة أصداء

أعلنت النيابة العامة بغزة، مساء اليوم الثلاثاء، مباشرة تحقيقاتها في واقعة وفاة الطفل حمادة نضال حسن اقطيط، (6 سنوات)، داخل مدينة أصداء الترفيهية جنوب قطاع غزة.

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وأكدت النيابة في بيانها، أن التحقيقات جارية لاتخاذ المقتضى القانوني بشأنها الحادثة حسب الأصول.

وتقدمت النيابة العامة بالتعزية من ذوي الطفل، داعيةً لهم بجميل الصبر والسلوان.

وحذرت المواطنين من نشر أو تداول أية صور فوتوغرافية أو تسجيلات فيديو خاصة بالواقعة، حفاظًا على مشاعر عائلة الفقيد، ومن يخالف تحت طائلة المسؤولية.

المصدر / فلسطين أون لاين