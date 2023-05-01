فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

أجهزة السلطة تعتقل الطالب براء بلوط من الخليل

أبو راشد: ماضون بعقد مؤتمر فلسطينيي أوروبا بلا تردد

"طفح الكيل" يستهجن مهاجمة السلطة مؤتمر فلسطيني أوروبا

تعرف على تفاصيل فصل جامعة أردنية 42 طالبا

حركة المقاطعة تدين مشاركة شخصيات فلسطينية في إحياء ذكرى كيان الاحتلال

إصابة شاب بمواجهات في الخليل والاحتلال يغلق مداخل أريحا

إغلاق "أصداء" حتى انتهاء التحقيقات في وفاة طفل اقطيط

الاحتلال يجدد الاعتقال الإداري بحق القيادي عبد الجبار جرار

فلكياً.. هذا موعد وقفة عرفات وعيد الأضحى

الاحتلال ينقل الأسير وليد دقة لـ"سجن الرملة"

23 عملًا مقاومًا في الضفة الغربية خلال الـ 24 ساعة الأخيرة

01 مايو 2023 . الساعة 22:11 بتوقيت القدس
...

تواصلت أعمال المقاومة في الضفة الغربية، ضد قوات الاحتلال والمستوطنين، خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

ورصد مركز المعلومات الفلسطيني "معطى"، 23 عملا مقاوما، بينهم 9 عمليات إطلاق نار، إلى جانب اندلاع المواجهات في 11 نقطة.

واندلعت المواجهات في القدس وجنين ونابلس وطولكرم وقلقيلية واريحا وبيت لحم والخليل.

وأطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم نور شمس، وعلى حاجز جبارة في طولكرم.

كما أطلق مقاومون النار صوب قوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقبة جبر في أريحا، وبلدتي الزبابدة وعنزا وحاجز الجلمة في جنين.

وطالت عمليات إطلاق النار حاجز بيت فوريك ومستوطنة "الون موريه" في نابلس، وتجمع لقوات الاحتلال قرب بلدة عزون شرق قلقيلية.

وتصدى الشباب الثائر للمستوطنين ورشقوا مركباتهم بالحجارة والزجاجات الحارقة في بلدة بيت أمر شمال الخليل.

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#القدس #المقاومة #الاحتلال #الضفة #مواجهات #الشباب الثائر

متعلقات

الأكثر قراءة