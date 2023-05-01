أجهزة السلطة تعتقل الطالب براء بلوط من الخليل

اعتقلت أجهزة أمن السلطة في الخليل مساء اليوم الاثنين الطالب في جامعة بوليتكنك فلسطين براء بلوط، بعد أسبوع من ملاحقته والاعتداءات المتكررة على عائلته.

وأفادت مصادر محلية أن قوة من جهاز الأمن الوقائي في الخليل اعتقلت الطالب براء بلوط، بعد سلسلة من التهديدات بالاعتقال والملاحقة.

والطالب براء أحد أفراد عائلة بلوط الذين تعرضوا لاعتداء من عناصر أمنية، وعناصر حركة فتح في بلدة بني نعيم بالخليل في أول أيام عيد الفطر.

ولاحق عناصر من أجهزة السلطة في بني نعيم، مركبة كان يستقلها نشطاء من حركة حماس (بينهم براء بلوط وابن عمه)، على خلفيّة توزيع هدايا في أول أيام عيد الفطر، ورفع رايات خضراء، ويافطات معايدة، ومن ثم أحرقوا مركبتهم.

ولاحقًا خرج عشرات المسلحين المحسوبين على حركة فتح في بلدة بني نعيم، وأطلقوا النار على منازل ومركبات تعود لأفراد من عائلة بلوط، كما اعتدوا على عدد من أبناء العائلة.

وأدانت في حينه حركة "حماس" بشدّة اعتداء عناصر من السلطة على نشطاء الحركة، وقالت إن "الاعتداء على الشباب وحرق مركبتهم ومصادرة رايات الحركة، ومن ثمّ إطلاق النار على بيوت الآمنين، يعدّ جريمة واستهتاراً بأرواح المواطنين وبأجواء العيد وبحق المواطنين في إحياء المواسم الدينية وقيم التراحم والتكافل في مجتمعنا الفلسطيني".

ودعت الحركة القيادات الوطنية والعشائرية والشخصيات الاعتبارية إلى العمل على لجم تلك الممارسات اللا أخلاقية واللا وطنية، وإلى وقف ذلك العبث بالعلاقات الداخلية والسلم الأهلي.

وصعّدت أجهزة أمن السلطة اعتقالاتها السياسية في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ونفذت خلال الأيام الماضية مداهمات واسعة في محافظة الخليل، واعتدت على طلبة ومواطنين، واعتقلت قرابة 10 شبان خلال الأيام الماضية، بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها والعبث بمحتوياتها.

وتعتقل مخابرات السلطة في الخليل الشاب إياد أبو شمسية لليوم الـ22 على التوالي، كما تواصل اعتقال الحاج منذر رحيب، وتلاحق المعتقل السياسي السابق أحمد هريش في محاولة لاعتقاله لليوم الـ36 على التوالي.

ويستمر وقائي السلطة في نابلس يواصل اختطاف المـطارد موسى عطا الله لليوم الـ131 على التوالي، والضابط في الأمن الوطني عماد عودة لليوم الـ206 على التوالي، بتهمة إطلاق النار على مستوطن اعتدى عليه.

ورغم صدور قرارات قضائية بالإفراج عن المطارد مصعب اشتيه، إلا أن أجهزة السلطة في رام الله تواصل اختطافه لليوم الـ225 على التوالي.

المصدر / فلسطين أون لاين