هل يعود زيدان للتدريب من بوابة الدوري الفرنسي؟

نفت أحدث التقارير الصحفية الفرنسية الواردة اليوم الإثنين، اقتراب المدرب الفرنسي زين الدين زيدان، المدير الفني السابق لنادي ريال مدريد، من تدريب فريق أولمبيك مارسيليا في الموسم المُقبل.



ولم يتولَّ زيدان تدريب أيّ نادٍ مُنذ مُغادرته أسوار "سانتياغو برنابيو" بنهاية موسم 2020-21 الذي خرج فيه خالي الوفاض دون ألقاب، واقترن اسمه بعدة وجهات على رأسها باريس سان جيرمان الفرنسي ويوفنتوس الإيطالي ومانشستر يونايتد الإنجليزي، بجانب منتخبي فرنسا والبرازيل، كما أن العودة إلى ريال مدريد مرة أخرى تُعد خيارًا مطروحًا.



وكانت تقارير صحفية قد ذكرت أن مارسيليا يريد تعيين زيدان في الموسم المُقبل بدلًا من المدرب الحالي الكرواتي، إيغور تودور، ولكن منصة "le10sport" الفرنسية في تقرير لها، ذكرت اليوم الإثنين أن الأولمبيين ليس لديهم اهتمام بتعيين زيدان.



وأكد التقرير أن ترشيح زيدان لتدريب مارسيليا هو مجرد "اختراع"؛ إذ لا يفكر النادي الفرنسي في الاستغناء عن خدمات مدربه الكرواتي الحالي.



ويريد أولمبيك مارسيليا الاحتفاظ بالمدرب تودور للعام المُقبل على الأقل، حيث يملك عقدًا ينتهي في 30 يونيو/ حزيران 2024.



الجدير بالذكر أن مارسيليا يحتل المرتبة الثانية في سلم ترتيب الدوري الفرنسي، برصيد 70 نقطة، بفارق 5 نقاط فقط عن صاحب الصدارة باريس سان جيرمان، مع تبقي 5 جولات على نهاية الموسم.

المصدر / فلسطين اونلاين