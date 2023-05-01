شرط برشلونة لبيع رافينيا لنيوكاسل الإنجليزي

ردّ مسؤولو نادي برشلونة الإسباني على نظرائهم في نيوكاسل يونايتد الإنجليزي، بشأن التعاقد مع الدولي البرازيلي، رافينيا دياز، جناح النادي الكتالوني، في نافذة الانتقالات الصيفية المُقبلة.



ويريد نيوكاسل يونايتد الذي يحلم بالمشاركة في مسابقة دوري أبطال أوروبا بالموسم المُقبل، تعزيز صفوفه الهجومية، من أجل المنافسة على الألقاب بالموسم المُقبل، بعد الموسم الرائع الذي يُقدّمه النادي المملوك لصندوق الاستثمار السعودي في البريميرليغ حتى الآن.



ووفقًا لما أوردته شبكة "إل ناسينوال" الإسبانية في تقرير لها، فإن نيوكاسل يونايتد تواصل مع مسؤولي برشلونة وقدموا عرضًا قيمته 40 مليون يورو من أجل التعاقد مع رافينيا.



وقالت الشبكة إن هذا المبلغ لم يلبِ طموحات خوان لابورتا، رئيس النادي الكتالوني، المادية؛ إذ طلب لابورتا الحصول على مبلغ 60 مليون يورو.



ولم يوضح التقرير ما إذا سيكون نيوكاسل مُستعدًا لدفع هذا المبلغ، أم سيحول النادي أنظاره نحو صفقة أخرى، لكنه أشار إلى أن مسؤولي النادي الإنجليزي سيحاولون التفاوض مع برشلونة مرة أخرى لكون اللاعب من المُفضلين لدىّ الماكبايس.



وكان نيوكاسل قد حاول التعاقد مع رافينيا في الصيف الماضي، عندما كان لاعبًا في ليدز، لكن رغبة اللاعب في ارتداء قميص الفريق الكتالوني حسمت الأمور.



وانضم الدولي البرازيلي لبرشلونة الصيف الماضي مقابل 57 مليون يورو بعقد يمتد حتى عام 2027، ويعد رافينيا واحدًا من اللاعبين الأساسيين في تشكيلة تشافي، ويتمتع بثقة كبيرة من المدرب الإسباني.



وعلى الرغم من رغبة اللاعب في الاستمرار مع البلوغرانا، فإن برشلونة قد يبيعه في ظل حاجة النادي بشكل عاجل لتخفيض الرواتب بمقدار 200 مليون يورو، ووفقًا للحسابات الداخلية للنادي، يجب أن يحصل البارسا على 100 مليون من بيع اللاعبين.



جدير بالذكر أن الجناح البرازيلي شارك مع برشلونة في 42 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات، ونجح في تسجيل 10 أهداف وصناعة 11 آخر.

المصدر / فلسطين اونلاين