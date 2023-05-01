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"التشريعي" يشيد بانسحاب الجزائر من رئاسة لجنة برلمانية دولية بسبب الاحتلال

01 مايو 2023 . الساعة 17:48 بتوقيت القدس
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أشادت رئاسة المجلس التشريعي بانسحاب نائب رئيس المجلس الشعبي الجزائري منذر بودن من رئاسة لجنة مكافحة الإرهاب بالبرلمان الدولي بسبب اختيار كيان الاحتلال الإسرائيلي في عضويتها.

وأكدت رئاسة التشريعي في بيان اليوم الإثنين أن هذا القرار ينسجم مع الموقف الجزائري الثابت تجاه القضية الفلسطينية ورفض التطبيع مع الاحتلال.

وجدد التشريعي استهجانه الشديد لاختيار كيان الاحتلال الإرهابي لعضوية "لجنة مكافحة الإرهاب" في البرلمان الدولي في ظل تصاعد ممارسته العنصرية بشكل يومي ضد الشعب الفلسطيني، وانتهاكاته الصارخة للقانون الدولي ومبادئ حقوق الإنسان.

ودعت رئاسة التشريعي البرلمانات العربية والإسلامية والمنظمات البرلمانية الدولية كافة أن تحذو حذو البرلمان الجزائري باتخاذ كل ما من شأنه مقاطعة وعزل للاحتلال في مختلف المحافل الدولية.

وأعلن المجلس الشعبي الوطني بالجزائر(الغرفة الأولى للبرلمان)، أمس الأحد، انسحاب نائب رئيسه منذر بودن من رئاسة "لجنة مكافحة الإرهاب" بالبرلمان الدولي بسبب "اختيار (إسرائيل) في عضويتها".

المصدر / فلسطين أون لاين
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#المجلس التشريعي الفلسطيني #البرلمان الجزائري #البرلمان الدولي

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