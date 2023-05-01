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الدعليس: نقف مع عمَّال شعبنا لنردّ حقوقهم من الاحتلال

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الدعليس: نقف مع عمَّال شعبنا لنردّ حقوقهم من الاحتلال

01 مايو 2023 . الساعة 17:31 بتوقيت القدس
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وجَّه رئيس متابعة العمل الحكومي عصام الدعليس، تحية إجلال وإكبار إلى العمال الفلسطينيين في كل مكان، مؤكداً وقوفه إلى جانبهم لردِّ حقوقهم التي يحاول الاحتلال الإسرائيلي التنصّل منها.

وقال الدعليس في رسالة للعمال، في يومهم العالمي الموافق اليوم الإثنين: "نتوجَّه بتحية إجلال وإكبار إلى العمال البواسل في كل مكان، الذين يطوفون البلاد ويحفرون في الصخر ويواجهون كل خطر ويبذلون كل جهد؛ في سبيل بناء الأوطان وإعمارها، وتوفير الحياة الكريمة لأسرهم".

وأضاف: "العامل الفلسطيني يعاني الأمرَّين في رحلته اليومية لتحصيل قوت أطفاله، فإلى جانب مصاعب العمل ومتاعبه، يتعيَّن على العامل الفلسطيني مواجهة اعتداءات احتلال عنصري بغيض، من حواجز، وتفتيش، وتنكيل، ومنع، وملاحقة، وغيرها من الانتهاكات بلا أدنى مبرر، وكل ذلك يحصل يوميًّا بلا عقاب أو مساءلة أو ردع من المجتمع الدولي لهذا الاحتلال العنصري".

وأكد وقوف مؤسسات العمل الحكومي إلى جانب عمال شعبنا وحقوقهم التي يحاول الاحتلال التنصل منها وإخلاء مسؤوليته عنها.

وطالب الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات الدولية بتوثيق جرائم الاحتلال بحق عمال فلسطين وملاحقة وتقديم مرتكبي الجرائم بحقهم إلى المحاكمات العادلة.

وبيَّن الدعليس أن رئاسة العمل الحكومية وجَّهت بتشكيل لجنة لدراسة الحد الأدنى للأجور لضمان حصول عمالنا في قطاع غزة على ظروف عمل لائقة ودخل كريم يكافئ جهدهم وتعبهم، قائلاً: "سنعمل على توفير جميع ما يلزم من أجل ضمان تطبيق ما تتوصَّل إليه اللجنة من توصيات".

المصدر / فلسطين أون لاين
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