أنسو فاتي خارج برشلونة في الموسم المقبل

أكد خورخي مينديز، وكيل أعمال أنسو فاتي، أنه سيجري تقديم عرض بقيمة 70 مليون يورو لإدارة برشلونة، متصدّر الدوري الإسباني، من أجل ضم اللاعب في الميركاتو الصيفي المقبل من قِبل أحد الأندية الأوروبية.



ونقلت صحيفة "سبورت" تصريحات مينديز، لكنها لم تسمِّ النادي الذي سيقدّم العرض، إلا أنها أوضحت أن مينديز أكد لإدارة برشلونة، أن هذا النادي من الدوري الإنجليزي الممتاز.



وبيَّنت الصحيفة أن تحرّك وكيل اللاعبين البرتغالي جاء بعدما أكدت له إدارة النادي الكتالوني أن أنسو فاتي لن يكون ضمن خطط تشافي هيرنانديز -المدير الفني للفريق- خلال الفترة المقبلة، مع وضع اللاعب من قِبل الإدارة على قائمة الراحلين هذا الصيف.



وواصلت الصحيفة أن برشلونة اتّخذ هذه الخطوة من أجل الاستفادة من أموال بيع فاتي، لحل أزمة النادي المالية، ولخلق نوع من التوازن في مسألة اللعب المالي النظيف.



وختمت "سبورت" أن هناك حالة من الغموض في مسألة فاتي، خصوصًا أن اللاعب يرفض كل ذلك ويريد البقاء، مع شكوك لدى إدارة النادي حول قدرة مينديز على الوصول إلى العرض الذي أبلغ به الإدارة، والذي يلبّي احتياجات النادي كون كل المبلغ سيدخل خزائنه، بحسب بنود العقد الذي وقعه اللاعب مؤخرًا.



وخرج بوري فاتي، والد أنسو، في وقت سابق مدليًا بتصريحات لإذاعة "كادينا سير" الإسبانية، انتقد فيها النادي بشكل لاذع، مؤكدًا أنّه لو كان الأمر بيده لقام بنقل نجله خارج كتالونيا، مُشيرًا إلى أنّه يرغب في ضمّه إلى صفوف إشبيلية.



ويمتد عقد فاتي مع برشلونة إلى صيف 2027، ويُنظر إليه كأحد أبرز مواهب أكاديمية نادي "لا ماسيا" وأحد القطع الرئيسة في مستقبل البارسا، لكن عطفًا على إصابات اللاعب الأخيرة وتدني مستوياته، بات برشلونة أكثر انفتاحًا على بيعه.



وسجّل فاتي -الذي يدين بالإسلام وينحدر من غينيا بيساو- 7 أهداف بقميص برشلونة في الموسم الحالي 2022-23 وقدّم 3 تمريرات حاسمة، ومع ذلك يبدو بعيدًا عن مستوياته المعهودة التي دأب عليها في مواسم سابقة في ملعب "كامب نو".

المصدر / فلسطين اونلاين