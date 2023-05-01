هجوم إلكتروني يستهدف عدداً من مواقع الاحتلال

أعلنت وسائل إعلام عبرية، اليوم الإثنين، عن تعرّض عدد من مواقع الاحتلال لهجماتٍ إلكترونية.

وقال موقع "حدشوت حموت" العبري، إنّ موقع الكنيست، وموقعي ميناء حيفا وميناء يافا تعطَّلوا بعد تعرّضهم لهجوم سايبر من قبل جماعة "أنونيموس سودان".

ويأتي ذلك في وقتٍ زادت فيه حملات الهجوم الإلكتروني التي تستهدف مواقع ومنصات ومؤسسات تابعة للاحتلال، كان آخرها أمس الأحد، حيث تعرَّض موقع شركة السايبر "الإسرائيلية NSO"، المختصة ببرمجة أدوات التتبع والاختراق، لهجوم سايبر أدّى لتعطّله لمدة 20 دقيقة.

جدير بالذكر أن موقع "تيك مونيتور" أشار، مؤخرًا، إلى أنّ محاولات الهجوم السيبراني ضد الاحتلال الإسرائيلي قفزت في الربع الأول من عام 2022م بنسبة 137% وقد حدَّد جيش الاحتلال، زيادة بنسبة 70% في "النشاط العدائي السيبراني" في السنوات الأخيرة.

المصدر / وكالات