حماس تدين مخطّط شق طريق استيطاني حول القدس المحتلة

دانت حركة حماس مخطَّط الاحتلال لشق طريق استيطاني يربط مدينة القدس المحتلة مع مستوطنة ما يسمّى "معاليه أدوميم"، معتبرةً ذلك مخططاً إجرامياً يهدف إلى تسهيل التوسّع الاستيطاني على طول الطريق، فيما يُعرَف بالمنطقة E1.

وقالت الحركة في بيان للمتحدث باسمها عن مدينة القدس محمد حمادة، إن المخطَّط الصهيوني سيؤدّي إلى فصل منطقة الخان الأحمر عن عشرات القُرى البدوية المحيطة بها، كإجراء عنصري مُصمَّم لإغلاق منطقة شاسعة في قلب الضفة الغربية أمام أبناء شعبنا الفلسطيني، تجسيداً لسياسة الضمّ للأراضي الفلسطينية.

ودعا حمادة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي إلى التحرّك العاجل لوقف تلك المشاريع الاستيطانية التي تُشكّل تصعيداً خطيراً سيواجهه شعبنا بقوة وبكل أشكال المقاومة دفاعاً عن أرضه وحقه في الحرية والاستقلال.

المصدر / فلسطين أون لاين