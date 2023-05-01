دعم الصحفيين: 50 انتهاكاً بحق الصحفيين الفلسطينيين خلال إبريل

رصدت لجنة دعم الصحفيين أكثر من (50) انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين في الأراضي الفلسطينية خلال شهر إبريل/ نيسان الماضي.

وأفادت اللجنة، أنه خلال التقرير الشهري لحالة الحريات الصحفية في إبريل، رصدت أكثر من (50) انتهاكاً ضد الحريات الإعلامية والصحفيين منها (36) انتهاكاً إسرائيلياً، و(5) انتهاكات من قبل جهات داخلية فلسطينية، عدا عن تسجيل أكثر من (9) انتهاكات من قبل شركات مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك في إطار محاربة المحتوى الفلسطيني وطمس جرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

انتهاكات الاحتلال

وتمثَّلت اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية، خلال إبريل، في إصابة واعتداء لقوات الاحتلال على أكثر من (11) صحفياً بمشاركة المستوطنين ومهاجمتهم بالرصاص الحي والمطاط وقنابل الغاز السام والحارق، والضرب بالعصي والركل والدفع على الأرض، ومحاولة دهس بعضهم ومحاولة خنق صحفية، خلال تغطيتهم انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه بحق المواطنين بالضفة والقدس المحتلتين.

وفي جانب الاعتقالات والحبس المنزلي، اعتقلت واحتجزت واستدعت قوات الاحتلال (5) من الصحفيين للتحقيق معهم وإجبارهم على عدم تغطية انتهاكات الاحتلال.

وشملت الاعتقالات، الصحفي محمد بدر، والكاتب الإعلامي أسامة العيسة، واحتجزت المصور وهبة مكية، وماهر هارون، والصحفية رائدة الجولاني، والذي أفرج عنها شريطة الحبس المنزلي ومنع الاتصال والتواصل عبر مواقع التواصل الاجتماعي.

وحول تأجيل المحاكمات سجَّل التقرير تأجيل محكمة الاحتلال محاكمة الصحفية المقدسية لمى غوشة حتى تاريخ الثالث عشر من شهر حزيران المقبل.

وبشأن منع الاحتلال الصحفيين من التغطية وتأدية مهامهم، سجَّل التقرير (12) حالة منع من تغطية الصحفيين لانتهاكات الاحتلال بحق المواطنين في الأراضي الفلسطينية المحتلة وإطلاق الرصاص ومهاجمة الاحتلال ومستوطنيه الصحفيين تخلَّلها الضرب والدهس والخنق، عدا عن مصادر وكسر معدات هواتف وكاميرات عدد(3).

إلى ذلك، اقتحمت قوات الاحتلال (3) من منازل الصحفيين وعاثت بهم فساداً، وهم الصحفي محمد بدر، والكاتب أسامة العيسة، والإعلامية رائدة الجولاني.

وبشأن المضايقات والتعذيب داخل سجون الاحتلال سجَّل التقرير حالة واحدة بحق الأسير المريض الكاتب وليد دقة القابع في العناية المكثفة والذي لم يسمح الاحتلال له للقاء عائلته إلا ربع ساعة فقط في مستشفى برزيلاي، دون أن يتلقى علاجاً يساهم في تخفيف آلامه الشديدة".

محاربة المحتوى

وفي إطار الحملة الشرسة والممنهجة التي تشنّها مواقع التواصل الاجتماعي خاصة التي تمتلكها شركة "ميتا" لمحاربة المحتوى الفلسطيني بالتعاون مع الاحتلال الإسرائيلي.

وسجَّل تقرير لجنة دعم الصحفيين خلال تقرير شهر إبريل 2023 أكثر من (9) حالات توزَّعت في حذف وتقييد الفيس بوك لـ4 حسابات من ضمنها تقييد صفحة "ألترا فلسطين" من رام الله لمدَّة أسبوعين، فيما سجَّل التقرير حالة واحدة حجب من انستغرام.

كما أصدرت محكمة الاحتلال قراراً بحجب أربعة مواقع إلكترونية فلسطينية، بزعم تحريضها على "الإرهاب".

انتهاكات داخلية فلسطينية

وعلى صعيد، الانتهاكات الداخلية، سجَّل تقرير لجنة دعم الصحفيين، (5) حالات، شملت اقتحام منزل صحفي جواد أبو شمسية من مدينة الخليل، واعتداء بغاز الفلفل على أفراد العائلة.

وفي قطاع غزة، تم تسجيل حالة اعتداء من قبل أفراد أمن وكالة الغوث “الأونروا” في جباليا شمال قطاع غزة، على مصوّر صحيفة "العربي الجديد" عبد الحكيم أبو رياش، وتحطيم كاميرا، ومنعه من التغطية.

المصدر / فلسطين أون لاين