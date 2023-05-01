الكشف عن قائمة منتخب الشاطئية للبطولة العربية

غزة/ وائل الحلبي:

كشفت مصادر إعلامية عن قائمة المنتخب الوطني لكرة القدم الشاطئية استعدادًا للمشاركة في البطولة العربية المقرّر إقامتها في السعودية في الـ11 مايو المقبل.

القائمة تضم 14 لاعبًا هم فادي جابر، وأحمد عفانة، وعبد الله أبو غزة، وعلاء عطية، وثائر أبو عبيدة، ومحمد عبيد، ومحمد حسان، ومحمد بلح، وفادي العراوي، ومحمد السدودي، وموسى حرارة، ومحمد شبير، وربحي إشتيوي، وناجي النحال.

ويلعب منتخب فلسطين في المجموعة الثانية للبطولة بجانب كل من عمان ومصر والسودان أما المجموعة الأولى فضمَّت السعودية وموريتانيا والمغرب ولبنان في حين جاء في الثالثة الإمارات وليبيا والكويت وجزر القمر.

ويضم وفد منتخب الشاطئية كلًا من صلاح أبو العطا عضو اتحاد كرة القدم وسامي سالم المدير الفني وإياد دويمة مدرب الحراس ورامي الجوجو معالج ومصطفى صيام إعلامي بجانب 14 لاعبًا.