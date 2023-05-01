بالأسماء.. آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء 2 مايو

أعلنت الهيئة العامة للمعابر والحدود بوزارة الداخلية والأمن الوطني في غزة، اليوم الإثنين، آلية السفر عبر معبر رفح ليوم غدٍ الثلاثاء 2 مايو.

وقالت إن السفر سيكون للحافلة الثالثة من كشف المسافرين رقم (2023/17) اضغط هنا، والحافلة الثالثة من كشف الجوازات المصرية رقم (2023/17) اضغط هنا.

ودعت الهيئة لضرورة التزام كل مسافر بموعد سفره، حيث لا يسمح بتأخر أي مسافر عن الموعد المعلن من قبل الهيئة، إلى جانب التواجد في تمام الساعة 7:00 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، إحضار بطاقة الهوية مع كل مسافر.

المصدر / فلسطين أون لاين