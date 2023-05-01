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"حماس" تنعى الشهيد "اللدعة" وتؤكد استمرار المقاومة والتصدّي للاحتلال

01 مايو 2023 . الساعة 13:17 بتوقيت القدس
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الشهيد جبريل اللدعة

نعت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" الشهيد المجاهد جبريل محمد كمال اللدعة (17 عامًا)، الذي ارتقى خلال التصدّي لقوات الاحتلال التي اقتحمت مخيم عقْبة جَبر فجر اليوم الإثنين.

وحيَّت حركة "حماس" في تصريح صحفي اليوم الإثنين، أهلنا الصامدين في عَقْبة جَبِر، داعيةً الشباب الثائر لمواصلة طريق المقاومة والإِثْخان في العدو، ليدرك المحتل أن اقتحام المدن والبلدات ليس نزهة، وأن اقتحاماته ستتحوَّل إلى معركة لن يخرج منها إلا خاسرًا.

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وتقدَّمت الحركة بالتعزية من ذوي الشهيد ومحبّيه، داعيةً إلى النفير الدائم في كل المناطق والاشتباك مع قوات الاحتلال ومستوطنيه وإشعال نقاط التماس، دفاعًا عن شعبنا ونصرة للمسجد الأقصى المبارك.

المصدر / فلسطين أون لاين
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