سجل كيليان مبابي أغرب هدف في الدوري الفرنسي هذا الموسم بعدما استغل خطأ حارس نادي لوريان، إيفون فوجو الغريب.

وسيطر الحارس السويسري على الكرة وحاول بدء هجمة بوضعها أمامه ليخطفها مبابي الذي كان يسير بجانب الحارس ويضعها في الشباك الخالية.

وانتزع لوريان فوزا مفاجئا 3-1 على مضيفه باريس سان جيرمان الذي لعب بعشرة لاعبين بعد طرد أشرف حكيمي في وقت مبكر في دوري الدرجة الأولى الفرنسي لكرة القدم أمس الأحد.

Mbappe curious goal against Lorient pic.twitter.com/y12vxirT3Q — Nikita_Champion🇺🇦 (@NikitKovalchuk) April 30, 2023

وحافظ باريس سان جيرمان، الذي خسر للمرة التاسعة في جميع المسابقات في 2023، على الصدارة وله 75 نقطة من 33 مباراة.

وتقدم لوريان عندما أرسل رومان فافر تمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء حولها إنزو لو في داخل المرمى بعد ربع ساعة من البداية.

وبعدها بخمس دقائق تلقى حكيمي البطاقة الصفراء الثانية بعد التحام مع دارلين يونجوا ليكمل صاحب الأرض المباراة بعشرة لاعبين.

المصدر / وكالات