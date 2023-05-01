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هدنة جديدة في السودان تدخل حيز التنفيذ لـ72 ساعة

01 مايو 2023 . الساعة 11:14 بتوقيت القدس
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هدنة جديدة في السودان تدخل حيز التنفيذ لـ72 ساعة

دخلت هدنة جديدة في السودان، في الساعات الأولى من صباح اليوم الإثنين، حيز التنفيذ لمدة 3 أيام.

وكان الجيش السوداني قد أعلن، مساء الأحد، موافقته على تمديد الهدنة الإنسانية 72 ساعة بناء على وساطة سعودية أميركية، بحسب ما جاء في بيان له.

وأعرب الجيش السوداني عن أمله بأن تلتزم قوات الدعم السريع بالهدنة رغم تأكيده رصد محاولة هجوم على بعض المواقع، وشدد على جاهزيته للتعامل مع أي خروقات للهدنة.

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وفي وقت سابق من يوم الأحد، كانت قوات الدعم السريع قد أعلنت تمديد أجل الهدنة الإنسانية لـ72 ساعة، اعتباراً من منتصف الليلة. وأضافت:" نجدد التزامنا الصارم بالهدنة الإنسانية والوقف الكامل لإطلاق النار"، مشيرة إلى تصديها لهجمات متكررة من الجيش خلال أيام الهدنة.

 

 

المصدر / وكالات
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#السودان #قوات الدعم السريع #هدنة جديدة #الجيش السوداي #وساطة سعودية

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