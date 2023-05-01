فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

هدنة جديدة في السودان تدخل حيز التنفيذ لـ72 ساعة

بيان للجنة الطوارئ العليا للحركة الوطنية الأسيرة بمناسبة يوم العمال العالمي

انخفاض الذهب متأثرا بارتفاع الدولار وترقب للمركزي الأميركي

بالأسماء.. كشف "تنسيقات مصرية" للسفر عبر معبر رفح يوم غد الثلاثاء

يطرح في 10 مايو.. تسريبات تكشف شكل هاتف جوجل الجديد

"التعليم": نتابع قضايا الطلبة العائدين من السودان لغزة

في يومهم العالمي.. حماس تشيد بصمود ونضال العمَّال الفلسطينيين

اتحاد موظفي أونروا بالضفة يحمّل إدارة الوكالة مسؤولية استمرار الأزمة

مستوطنون يقتحمون الأقصى بحماية مشدَّدة

متحدثون: "وحدة الساحات" شكّلت جبهة ردع للاحتلال تمنع استمرار جرائمه

انخفاض الذهب متأثرا بارتفاع الدولار وترقب للمركزي الأميركي

01 مايو 2023 . الساعة 11:10 بتوقيت القدس
...
انخفاض على أسعار الذهب

انخفضت أسعار الذهب اليوم الإثنين متأثرة بارتفاع الدولار، إذ ينتظر المستثمرون بحذر قرار مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأميركي" بشأن رفع أسعار الفائدة في وقت لاحق من هذا الأسبوع.

وبحلول الساعة 05:31 بتوقيت غرينتش، انخفض الذهب في المعاملات الفورية 0.5 بالمئة إلى 1980.42 دولار للأوقية "الأونصة"، وتراجعت العقود الأميركية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1989.10 دولار.

وارتفع مؤشر الدولار 0.2 بالمئة، مما جعل المعدن الأصفر المقوم بالدولار باهظ التكلفة للمشترين في الخارج.

وستجتمع اللجنة الاتحادية للسوق المفتوحة غداً الثلاثاء وبعد غد الأربعاء ويتوقع المستثمرون رفع سعر الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس. ونُشرت بيانات يوم الجمعة أظهرت أن الإنفاق الاستهلاكي الأميركي لم يتغير في مارس، بينما ظلت ضغوط التضخم الأساسية قوية، مما قد يؤدي إلى رفع البنك المركزي الأميركي أسعار الفائدة مرة أخرى.

وارتفعت أسعار الذهب بأكثر من واحد بالمئة في أبريل مع تجدد المخاوف بشأن الاضطرابات المصرفية الأميركية التي دفعت المستثمرين للإقبال على الأصول الآمنة.

وتزيد توقعات أن يرفع البنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في اجتماعه يوم الخميس المقبل للمرة السابعة على التوالي.

وبالنسبة للمعادن الثمينة الأخرى، ارتفعت الفضة 0.1 بالمئة مسجلة 25.06 دولار للأوقية، بينما تراجع البلاتين 0.7 بالمئة إلى 1066.56 دولار وانخفض البلاديوم 0.4 بالمئة إلى 1495.06 دولار.

المصدر / وكالات
تويتر تويتر
#المركزي الأمريكي #أسعار الذهب #ارتفاع الدولار #انخفاض الذهب

متعلقات

الأكثر قراءة