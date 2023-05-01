يطرح في 10 مايو.. تسريبات تكشف شكل هاتف جوجل الجديد

كشفت تسريبات جديدة عن شكل هاتف جوجل الجديد القابل للطي، والمحتمل طرحه في مؤتمر جوجل 10 مايو، بجانب عدد من الأجهزة الأخرى لفئة جوجل بيكسل.

الصور المسربة كشفت عن شكل الشاشة الخارجية لجوجل بيكسل فولد القابل للطي، والذي سيحمل شاشة أكثر عرضاً من الهاتف المشابه في سامسونج، وأقل ارتفاعاً منه، بالإضافة إلى شكل "الهينش" الخاص بالطي، وشكل الكاميرات الخلفية.

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ووفقاً للتسريبات سيحمل الجهاز كاميرا أمامية بنظام الثقب في الشاشة، ولم يتضح بعد حجم أو نوع حساسات الكاميرات الخلفية والأمامية.

كما ويتضح من التسريبات اتباع جوجل لنظام طي عريض بعض الشيء لحماية الأجزاء الداخلية من تسرب الأتربة تحت الشاشة.

وتعتزم جوجل طرح جهاز الفولد الجديد إلى جوار جهاز تابليت 10 إنش يحمل علامة بيكسل، إضافة إلى الهاتف الاقتصادي بيكسل 7a، وهو الهاتف الذي يستهدف الفئة المتوسطة، وأفادت تقارير صحفية باحتمالية تأخر طرح جهاز جوجل القابل للطي إلى شهر يوليو المقبل، مع تخصيص مؤتمر جوجل المقبل للإعلان عن جهازي التابليت وجهاز الهاتف المتحرك للفئة المتوسطة.





المصدر / وكالات