"التعليم": نتابع قضايا الطلبة العائدين من السودان لغزة

غزة/ جمال غيث:

أكد المدير العام للعلاقات العامة والتعاون الدولي في وزارة التربية والتعليم العالي أحمد النجار، أن وزارته تتابع مستجدات الطلبة العائدين من السودان إلى قطاع غزة، إزاء تدهور الأوضاع الأمنية في البلد الأفريقي.

وذكر النجار لصحيفة "فلسطين"، أمس، أن وزارته عقدت اجتماعًا مع عدد من ممثلي الجامعات الفلسطينية العاملة في القطاع من أجل نقاش أوضاع الطلبة العائدين من السودان.

ونبَّه إلى أن الوزارة لديها جدية كبيرة في مساعدة الطلبة العائدين وإكمال من يرغب منهم تعليمه الجامعي في جامعات القطاع.

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وأشار إلى أن الوزارة ستعلن عن رابط عبر منصاتها المختلفة من أجل حصر أعداد الطلبة والمعلومات اللازمة عنهم، ورغبتهم في إكمال دراستهم بالقطاع أم لا إلى جانب وضع تصور لما يمكن تقديمه لهم.

وبيّن النجار أن عشرات الطلبة وصلوا غزة مساء الجمعة ضمن الدفعة الأولى قادمين من السودان فيما سيصل العدد الآخر منهم قريبًا، متابعًا: "عند اتضاح الأمور سنقدم المساعدة لهم من أجل تذليل العقبات أمامهم".

ووصلت الدفعة الأولى من الطلبة والعالقين في السودان، مساء الجمعة، عبر معبر رفح البري.

وأفادت الهيئة العامة للمعابر والحدود بأن 172 طالبًا وصلوا إلى أرض الوطن عبر معبر رفح البري، كدفعة أولى من الطلبة القادمين من السودان.