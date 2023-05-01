في جريمة مروِّعة.. أب يقتل زوجته وطفليه طعنًا بالسكين في الداخل المحتل

قُتلت امرأة (26 عامًا) وطفلان في جريمة طعن ارتُكبت فجر اليوم، الإثنين، في مدينة الطيبة بمنطقة المثلث، لترتفع بذلك حصيلة ضحايا جرائم القتل في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري إلى 57 قتيلًا.

وأعلنت شرطة اعتقال زوج الضحية (30 عامًا)، فيما عُلم أن الجريمة أسفرت عن مقتل طفلين أمير (عامان) وآدم (نصف عام) ووالدتهما براءة جابر مصاروة (26 عامًا) وارتكبت في منزل الضحايا في منطقة البنوك في الطيبة.

ولم تشِر شرطة الاحتلال في بيانها إلى خلفية الجريمة أو الدوافع المحتملة التي أدَّت إلى ارتكابها، فيما يتم فحص شبهات حول ما إذا كان المشتبه به قد أصيب في حالة من الذهان لحظة ارتكابه الجريمة.

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وأفاد المسعفون بأنهم اضطروا لإقرار وفاة الضحايا في المكان، فيما قال أحدهم: "عندما وصلنا إلى المكان، كان المشهد صادمًا للغاية".

وتابع "كان هناك امرأة وطفلان فاقدين للوعي، وعلى أجسادهم علامات عنف، أجرينا لهم فحوصات طبية وحاولنا إنقاذهم. لكن للأسف لم يكن لدينا خيار سوى إقرار موت الثلاثة".

وبهذه الجريمة ترتفع ضحايا القتل من النساء في المجتمع العربي في الداخل المحتل منذ مطلع العام الجاري، إلى أربع نساء قتلن في جرائم عنف مختلفة، كان آخرهن الشابة سارة الغنامي (33 عامًا) التي تعرَّضت للطعن في جريمة وقعت فجر الخميس الماضي، في بلدة أبو قرينات في النقب.

المصدر / فلسطين أون لاين-عرب 48