قوات الاحتلال تعتقل 12 مواطنًا خلال اقتحامات في الضفة الغربية

اعتقلت قوات الاحتلال، صباح اليوم الإثنين، 12 فلسطينيًّا، خلال اقتحامها لمناطق مختلفة من الضفة الغربية.

وفي نابلس، شنَّت قوات الاحتلال حملة اعتقالات في بلدة قريوت جنوب المدينة، طالت كلًا من: ناصر بدوي ونجله أحمد، ونظام يوسف ونجله كرم، ووضاح نصوح ونجله نصوح، وعبد اللطيف سلهام، ومحمد الشيخ موسى، وأمجد بكر.

أما في طوباس، اعتقلت قوات الاحتلال المواطن سامر صبحي بني عودة (53 عامًا)، من بلدة طمون جنوب المدينة، وهو أسير محرَّر أمضى في سجون الاحتلال 17 سنة.

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واعتقلت قوات الاحتلال في جنين القيادي في حركة الجهاد الإسلامي مهدي الشرقاوي، عقب اقتحام منزله ببلدة الزبابدة جنوب المدينة.

وقد نفذ الاحتلال منذ بداية العام الجاري 2300 حالة اعتقال بينهم 350 طفلًا (غالبيتهم من القدس) و40 سيدة وفتاة.

واستُشهد فلسطيني صباح اليوم الإثنين، خلال اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي مخيم عقبة جبر جنوب أريحا، فيما خاض مقاومون فلسطينيون اشتباكات مسلَّحة عنيفة مع قوات الاحتلال، وتصدّوا للاقتحام في المخيم.

المصدر / فلسطين أون لاين