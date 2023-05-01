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قوات الاحتلال تقتحم طولكرم والمقاومة تتصدى لها

01 مايو 2023 . الساعة 05:00 بتوقيت القدس
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قوات الاحتلال تقتحم طولكرم والمقاومة تتصدى لها

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم،مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية.

وأفادت مصادر محلية باقتحام عدة آليات لجيش الاحتلال، وسط اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال.

وصدحت مساجد مخيم نور شمس بطولكرم بالتكبير، ودعت المواطنين للتصدي لقوات الاحتلال المقتحمة لمحيط المخيم.

ودعت مجموعة الرد السريع (كتيبة طولكرم) المواطنين لإيقاف الكاميرات، وعدم تداول الإشاعات وأماكن المقاتلين، وعدم التواجد في شوارع المدينة والمخيم.

كما دعت كتيبة طولكرم (الرد السريع) الـمقاومين للتوجه إلى مخيم نور شمس والمناطق المجاورة للمخيم، للتصدي لقوات الاحتلال التي تواصل اقتحامها للمخيم

 

المصدر / فلسطين أون لاين
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