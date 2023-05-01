قوات الاحتلال تقتحم طولكرم واشتباكات مع المقاومة

اقتحمت قوات الاحتلال، فجر اليوم، مدينة طولكرم شمال غرب الضفة الغربية، وسط اندلاع اشتباكات بين مقاومين وقوات الاحتلال.

ووفق مصادر محلية باقتحام عدًّة آليات لجيش الاحتلال، وقد صدحت مساجد مخيم نور شمس بطولكرم بالتكبير.

كما ودعت المواطنين للتصدّي لقوات الاحتلال المقتحمة لمحيط المخيم.

وطالبت مجموعة الرد السريع المقاومة (كتيبة طولكرم) المواطنين لإيقاف الكاميرات، وعدم تداول الإشاعات وأماكن المقاتلين، إلى جانب عدم التواجد في شوارع المدينة والمخيم.

ودعت الـمقاومين للتوجّه إلى مخيم نور شمس والمناطق المجاورة للمخيم، للتصدّي لقوات الاحتلال التي تواصل اقتحامها للمخيم

المصدر / فلسطين أون لاين