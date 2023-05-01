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"سوبر ماريو".. أول فيلم مقتبس من لعبة يحقق أكبر إيرادات

01 مايو 2023 . الساعة 01:51 بتوقيت القدس
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            "سوبر ماريو".. أول فيلم مقتبس من لعبة يحقق أكبر إيرادات

نجح فيلم سوبر ماريو «The Super Mario Bros. Movie» في تحقيق إيرادات تجاوزت حاجز المليار دولار، وهو فيلم مقتبس من لعبة قديمة مشهورة، ليكون الفيلم الأول في 2023 الذي يحقق مليار دولار في شباك التذاكر العالمي، وذلك خلال 26 يومًا في دور العرض السينمائي، وفقًا لما نشره موقع «موجو بوكس أوفيس».

وحقق الفيلم إيرادات 487.5 مليون دولار في شباك التذاكر المحلي بالولايات المتحدة الأمريكية، بينما حقق 533 مليون دولار دوليًا، متجاوزًا المليار دولار.

قصة فيلم «The Super Mario Bros. Movie»

الفيلم من بطولة أصوات نجوم هوليوود كريس برات، وأنيا تايلور جوي وتشارلي داي وجاك بلاك وكيجان مايكل كي وسيث روجن وفريد أرميسن، وتدور الأحداث حول الأخوين «ماريو» و«لويجي»، وهما سباكان إيطاليان أمريكيان تم نقلهما إلى عالم بديل وأصبحا متورطين في معركة بين مملكة الفطر بقيادة الأميرة بيتش، وعالم «كوباس» بقيادة باوزر.

يعتبر فيلم الرسوم المتحركة هو الفيلم الأعلى تحقيقًا للإيرادات في عام 2023 حتى الآن، وأول فيلم يعتمد على لعبة فيديو يتخطى حاجز المليار دولار في شباك التذاكر في جميع أنحاء العالم، كما يعتبر الفيلم الخامس الذي يحقق مليار دولار منذ جائحةكورونا.

المصدر / وكالات
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