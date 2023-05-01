نابولي يهدر فرصة التتويج بلقب الدوري الإيطالي

فشل فريق نابولي في حسم لقب "الاسكوديتو" خلال مواجهة ساليرنيتانا، بعد تعادله بهدف لمثله في المباراة التي جمعتهما الأحد بملعب "دييجو أرماندو مارادونا" في إطار منافسات الجولة 32 من الدوري الإيطالي لكرة القدم.

وسجل ماتياس أوليفيرا هدف نابولي في الدقيقة 62، وعادل بولاي ديا النتيجة لساليرنيتانا بالدقيقة 84.

وبهذا التعادل، وصل نابولي للنقطة 79، ليتأجل حسم لقب الدوري، فيما رفع الضيوف رصيدهم إلى 34 نقطة بالمركز 14.

انقلاب

بدوره، قلب إنتر ميلان الطاولة على ضيفه لاتسيو، وحقق فوزًا مثيرًا بثلاثية لهدف، بملعب "سان سيرو"، وتقدم لاتسيو في الدقيقة 30 عن طريق فيليبي أندرسون، وعادل إنتر النتيجة بالدقيقة 78 عبر لاوتارو مارتينيز.

وتقدم روبن جوسينس لإنتر في الدقيقة 83، قبل أن يضيف لاوتارو الهدف الثالث بالدقيقة 90، ليحتل إنتر المركز الخامس برصيد 57 نقطة، وبفارق الأهداف خلف ميلان وأمام روما، بينما تجمد رصيد لاتسيو عند 61 نقطة بالمركز الثاني.

وفي مباريات أخرى، فاز فيورنتينا على سامبدوريا بخماسية نظيفة، وساسولو على إمبولي بهدفين لواحد، وتعادل بولونيا مع يوفنتوس بهدف لمثله، وكريمونيزي مع هيلاس فيرونا بنفس النتيجة.

المصدر / وكالات