7 أندية توافق على المشاركة في بطولة كأس غزة

غزة / مؤمن الكحلوت:

وافقت "7" أندية من أصل أحد عشر نادياً على المشاركة في بطولة كأس غزة لكرة السلة، والتي ستنطلق خلال الفترة القادمة وتحمل اسم المرحوم عادل أسمري، برعاية شركة جوال والمجلس الأعلى للشباب والرياضة.

وقسمت الأندية المشاركة إلى مجموعتين، حيث ضمت المجموعة الأولى (شباب البريج، وخدمات البريج، وخدمات رفح، وخدمات جباليا)، بينما جاء في المجموعة الثانية (غزة الرياضي، وشباب المغازي، وجمعية الشبان المسيحية).

وكشف عبد السلام هنية الأمين العام المساعد للمجلس الأعلى للشباب والرياضة النقاب، عن دعم المجلس الأعلى للبطولة بمبلغ 5000 دولار، منها 2000 دولار للاتحاد، و1000 دولار مكافأة البطل، ومبلغ 300 دولار لكل فريق مشارك.