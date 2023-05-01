المغربي أشرف حكيمي مطلوب في الدروي الانجليزي

أبدى نادي مانشستر سيتي الإنجليزي اهتمامه بالتعاقد مع الدولي المغربي، أشرف حكيمي، الظهير الأيمن لنادي باريس سان جيرمان، في فترة الانتقالات الصيفية المُقبلة.



ويرغب مانشستر سيتي في تعزيز صفوفه الدفاعية بالتعاقد مع ظهير أيمن جديد، في ظل خروج الدولي الإنجليزي، كايل ووكر، من حسابات المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني للسكاي بلو.



ويتبقى للاعب البالغ من العمر 32 عامًا، عام وحيد على نهاية عقده في مانشستر سيتي؛ إذ ينتهي العقد في 30 يونيو/ حزيران 2024، ولا توجد أيّ مؤشرات على أن ووكر سيوقع عقدًا جديدًا مع بطل إنجلترا.



ووفقًا لما ذكرته شبكة "fichajes" الإسبانية في تقرير لها، فإن مانشستر سيتي يريد تعزيز مركز الظهير الأيمن، ويضع أشرف حكيمي ضمن خياراته لتعزيز دفاعه.



وأوضح التقرير أن حكيمي من نوعية الظهير الأيمن التي يحبها غوارديولا كثيرًا، وسيكون إضافة مثالية لمواصلة بناء فريق رفيع المستوى في كل الخطوط.



ويوجد حكيمي أيضًا على رادار فريقي مانشستر يونايتد وتشيلسي الإنجليزيين، مع ارتباط النجم المغربي بإمكانية مُغادرة النادي الباريسي في الانتقالات الصيفية.



وانضم المدافع المغربي إلى صفوف باريس سان جيرمان عام 2021 مقابل 60 مليون يورو قادماً من إنتر ميلان، ومنذ ذلك الوقت خاض 77 مواجهة عبر مختلف المسابقات، أحرز عبرها 8 أهداف مع تقديم 11 تمريرة حاسمة.



جدير بالذكر أن حكيمي خاض مع باريس سان جيرمان 36 مواجهة عبر مختلف المسابقات هذا الموسم، مُسهمًا بـ9 أهداف (سجّل 4 أهداف، وقدّم 5 تمريرات حاسمة)، وتبلغ قيمته السوقية حالياً 70 مليون يورو، وفقاً لمنصة "ترانسفير ماركت" العالمية.