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هجوم سيبراني على مواقع إسرائيلية متخصصة ببرمجة وتتبع أدوات الاختراق

30 ابريل 2023 . الساعة 23:39 بتوقيت القدس
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تعرضت عدة مواقع إسرائيلية، اليوم الأحد، لهجوم سيبراني أدى لتعطلها عن الخدمة.

وذكرت وسائل إعلام عبرية، أن موقع شركة "تشيك بوينت" الإسرائيلية المختصة ببرمجيات الحماية، وموقع شركة السايبر الإسرائيلية NSO المختصة ببرمجة أدوات التتبع والاختراق، وموقع إذاعة 103FM العبرية، تعرضوا لهجوم سيبراني أدى لتعطلهم عن الخدمة.

وقالت القناة 14العبرية، أن إذاعة جيش الاحتلال الإسرائيلي تعرضت لهجوم سايبر، مشيرة إلى أنه في بادئ الأمر اعتقدوا أنه خلل، واتضح فيما بعد أنه اختراق.

يُشار إلى أن إعلام الاحتلال، قد أعلن خلال الأسبوع الماضي، عن تعرض عشرات المواقع الالكترونية في كيان الاحتلال لهجوم سايبر من خارج فلسطين المحتلة.

واستهدفت مجموعة قرصنة (هاكرز)، يوم الثلاثاء الماضي، 15 موقعا إسرائيليا مهما عبر هجوم سيبراني، بما في ذلك موقع هيئة بث الاحتلال الإسرائيلية، إضافة إلى بنوك وشركات اتصالات وهيئات حكومية، وذلك في أعقاب استهدافها لموقعي الموساد (جهاز المخابرات الخارجي)، ومؤسسة التأمين الوطني.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن المجموعة التي تطلق على نفسها "أنونيموس سودان"، قامت الأسبوع الماضي بشن هجوم سبيراني استهدف المواقع الإسرائيلية.

بدورها قالت "أنونيموس سودان" إلى أن هجومها يأتي ردا على الجرائم الإسرائيلية بحق الفلسطينيين.

المصدر / فلسطين أون لاين
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