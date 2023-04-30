هل يغيب دي بروين عن مباراة ريال مدريد ومانشستر سيتي؟

أثار المدرب الإسباني، بيب غوارديولا، المدير الفني لنادي مانشستر سيتي، الجدل، حول إصابة صانع ألعابه الدولي البلجيكي، كيفين دي بروين، ومدة غيابه عن السكاي بلو للإصابة.



ولم يُكمل دي بروين مباراة مانشستر سيتي وأرسنال الماضية التي انتهت بفوز السكاي بلو (4-1)، وغادر في الدقيقة 80 بسبب الإصابة، دون الكشف عن المزيد من التفاصيل.



ولم يحضر دي بروين في قائمة مانشستر سيتي لمباراة فولهام بالبريميرليغ، وكشف بيب أن غياب اللاعب عن المباراة يأتي بسبب الإصابة؛ وقال غوارديولا لـ"سكاي سبورتس" عن إصابة كيفين دي بروين: "لقد أخبرني أنه لا يشعر بالارتياح، ويُعاني من إصابة، ولا يستطيع السفر".



ولم يوضح بيب نوعية الإصابة التي تعرّض لها نجمه البلجيكي، كما أنه أثار التساؤلات حول مدة غيابه بالقول: "لا أعرف متى سيعود!".





وليس معروفًا ما إذا كان النجم البلجيكي، سيكون قادرًا على اللحاق بمواجهة ريال مدريد المزدوجة في مسابقة دوري أبطال أوروبا، والتي تُقام شهر مايو/ أيار المقبل.



ويلاقي مانشستر سيتي نظيره ريال مدريد، مرتين ذهابًا وإيابًا، الشهر المُقبل، حيث تقام مباراة الذهاب يوم الثلاثاء 9 مايو على ملعب "سانتياغو برنابيو"، على أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء 17 مايو.

المصدر / فلسطين اونلاين