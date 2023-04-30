انجاز جديد للمصري محمد صلاح مع ليفربول

واصل الفرعون المصري محمد صلاح، نجم نادي ليفربول الإنجليزي، التسلق في قائمة هدافي النادي التاريخيين، بعد أن نجح في التسجيل خلال فوز الريدز على توتنهام هوتسبير 4-3، اليوم الأحد، في الدوري الإنجليزي الممتاز.



ونجح صلاح في تخطي رقم أسطورة الريدز روبي فاولر، والذي نجح في تسجيل 183 هدفًا في 369 مباراة بقميص الفريق، ليصبح الجناح المصري في المركز السادس بـ184 هدفًا من 300 مباراة، أقل بـ69 مباراة عن فاولر.



وكان صلاح (30 عامًا) قد تخطى رقم مهاجم ليفربول التاريخي كيني دالغليش (172 هدفًا) في يناير/ كانون الثاني الماضي، وبات على بعد هدفين فقط من ستيفين جيرارد الذي سجل 186 هدفًا خلال 710 مباريات.



ويتصدر الأسطورة الويلزية، أيان راش، الترتيب بـ346 هدفًا في 660 مباراة، ويأتي روغير هانت في المركز الثاني بـ285 هدفًا خلال 492 مباراة، ثم غورادن هودسون بـ241 هدفًا في 377 مباراة، واحتل بيلي ليدل المركز الرابع بـ186 هدفًا في 710 مباريات.



جدير بالذكر أن صلاح قد حقق إنجازًا تاريخيًا على صعيد البريميرليغ هذا الموسم، بعد أن أصبح الهداف التاريخي للفريق في المسابقة بـ135 هدفًا حتى الآن، متخطيًا فاولر (128 هدفًا).



وبهدفه اليوم في شباك توتنهام، وصل محمد صلاح للهدف رقم 27 في 45 مباراة هذا الموسم بجميع المسابقات مع ليفربول.

المصدر / فلسطين اونلاين