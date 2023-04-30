قاسم: تسهيل إجراءات حمل المستوطنين للسلاح "سلوك عصابات"

أدان الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" حازم قاسم، تسهيل الاحتلال لإجراءات حمل السلاح، معتبر أنه سلوك عصابات.

وقال قاسم، في تغريدة على تويتر، اليوم الأحد، إن "مصادقة سلطات الاحتلال على تسهيل حمل السلاح للمستوطنين اليهود، يؤكد من جديد المنطق الإرهابي، وسلوك العصابات الذي تعتمده كل المؤسسات الصهيونية".

وشدد على أن المصادقة الجديدة على التسهيلات من وزير أمن الاحتلال، المتطرف إيتمار بن غفير "تحريض رسمي من هذه المؤسسات على تصعيد العنف والإرهاب ضد أبناء شعبنا الفلسطيني".

يذكر أن موقع "واللا" العبري، ذكر أن بن غفير، صادق اليوم، على تقليص إجراءات إصدار رخصة لحمل السلاح، وتقصير مدة إصدارها.

وتقضي الإجراءات الجديدة، بإعفاء مقدمي طلبات الحصول على رخصة؛ من مقابلة شخصية للجنود المسرحين الذين مضى خمس سنوات على تسريحهم، وأفراد شرطة وعاملين في خدمة الإنقاذ والإطفاء، وجنود نشطين في قوات الاحتياط.

المصدر / فلسطين أون لاين