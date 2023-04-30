ممثل "الإسلامية" بـ"النجاح": من حق الطلبة إجراء انتخابات بشفافية

قال ممثل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس حسام اشتية، إن "تحقيق النزاهة والعدالة وتكافؤ الفرص يجب أن يسبق توقيع أي ميثاق شرف".

وأضاف اشتية أنه "من حق طلبة جامعة النجاح والحركة الطلابية، أن تجري الانتخابات بشفافية ودون خروقات ولا تجاوزات ترعاها عمادة شؤون الطلبة".

ولفت إلى أنه مقترحات الكتلة الإسلامية لتجاوز المشكلة وتحقيق العدالة والنزاهة، قائمة على مسارين، الأول يتمثل في منح كافة الكتل الطلابية الحق الكامل بتنظيم حفلات الخريجين خلال فترة الصمت الانتخابي.

وتابع قلائلاً: "يجب تقسيم الأيام بين جميع الكتل الطلابية الراغبة بتنظيم الحفلات وبالتساوي، حفاظاً على فرحة زملائنا الخريجين وذويهم".

وأشار إلى أن المسار الثاني يتمثل في التزام جميع الأطر الطلابية بالصمت الانتخابي، الذي من المفترض أن يبدأ بتاريخ 04/05/2023، حسب نظام مجلس الطلبة، وعليه يتم تأجيل كافة الأنشطة والاحتفالات لما بعد الانتخابات.

وتواصل الكتلة الإسلامية في جامعة النجاح الوطنية بنابلس، استعداداتها وتحضيراتها لخوض انتخابات مجلس الطلبة، المقررة في السادس عشر من أيار/ مايو لعام 2023.

ودعت الكتلة الإسلامية لحضور حفل الخريجين السنوي بعنوان: "بالعلم نبراس وللأقصى حراس"، وذلك يوم الثلاثاء القادم الموافق 2\5\2023، في تمام الساعة 4 عصراً، في الحرم الجامعي الجديد - في مدرج حكمت المصري (المدرّج المكشوف).

وتستمر الأنشطة المميزة للكتلة الإسلامية في جامعات الضفة وجامعة النجاح، إلى جانب مشاركتها في إحياء المناسبات الوطنية، والمشاركة في القضايا المختلفة، رغم الاعتقالات والملاحقات.

المصدر / فلسطين أون لاين