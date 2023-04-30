بلدية رفح تنهي استعداداتها لاستقبال موسم الاصطياف

أنهت بلدية رفح استعداداتها لاستقبال المصطافين على شاطئ بحر محافظة رفح خلال فصل الصيف هذا العام 2023.

وتوقع رئيس البلدية د. أحمد الصوفي موسمًا مختلفًا هذا العام، خصوصا بعد انتهاء العمل بمشروع إعادة تأهيل وتطوير جزء من شارع أبو بكر الصديق في حي المواصي، المطل على شاطئ البحر، والذي يعتبر واجهة مميزة غرب المدينة.

وأوضح أن البلدية تسعى إلى تقديم خدمات ذات مستوى عال من الجودة، وتجاوز سلبيات المواسم الماضية التي قد تعكر صفو المصطافين، مشيرًا أنه تم توفير موقف للسيارات عند مدخل الشاطئ؛ لتسهيل حركة المواطنين.

وأكد الصوفي توفير مساحات مفتوحة مناسبة للمواطنين على طول الشاطئ الذي يبلغ 2.8 كيلومترًا، منوهًا أن موسم الاصطياف يبدأ من مطلع مايو حتى نهاية أكتوبر.

وقال: "عملت طواقمنا على تنظيم الاستراحات على شاطئ البحر لتوسيع مساحات الاصطياف العامة، وتركيب مظلات مفتوحة، وزيادة مستوى الإضاءة من خلال تركيب كشافات إنارة جديدة في شارع الرشيد على طول الشاطئ ".

وأضاف الصوفي: "حرصنا على تخصيص نقطة إسعاف مجهزة بمعداتها كاملة على الشاطئ خلال الموسم الحالي بالتعاون مع وزارة الصحة، ضمن جهود البلدية المبذولة لتعزيز طواقم الإنقاذ البحري".

ولفت إلى وجود 12 برج إنقاذ و51 منقذًا بحريًا موزعين على امتداد الشاطئ حسب أبراج الإنقاذ وعدد وكثافة المصطافين وأماكن تواجدهم، مشيرًا أن طواقم الإنقاذ بحاجة إلى تعزيزها بـ 10 منقذين على الأقل، وأدوات إنقاذ خاصة، لتغطية الشاطئ بشكل كامل.

وأشار الصوفي إلى أن طواقم بلدية رفح نفذت أعمال صيانة وتأهيل لأبراج الإنقاذ البحري على الشاطئ، شملت أعمال ترميم وصيانة ودهان وتركيب لوحات ترقيم للأبراج.

ونوه أن دوام المنقذين يبدأ من الساعة الثامنة صباحًا حتى الثامنة مساءً، داعيًا المواطنين للالتزام بالتعليمات الصادرة عن المنقذين بخصوص المناطق الممنوع السباحة فيها، خصوصًا المنطقة القريبة من الحدود المصرية على امتداد 800 متر جنوب الشاطئ، لتلوث مياهه بالصرف الصحي.

وأكد على ضرورة اتباع الإرشادات التي تصدرها البلدية بعدم إلقاء النفايات في مياه البحر أو تركها على الشاطئ، وعدم اصطحاب الحيوانات والدواب، وعدم اصطحاب ونزول الدراجات النارية إلى الشاطئ، متمنيًا للمواطنين قضاء أوقات ممتعة.

المصدر / فلسطين أون لاين