سبب غياب فينسيوس وكامافينغا عن مباراة ريال مدريد وسوسيداد

تلقى الجهاز الفني لنادي ريال مدريد، بقيادة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، أنباءً سيئة بعد تلقي الثنائي الشاب البرازيلي فينيسيوس جونيور والفرنسي إدواردو كامافينغا، بطاقات صفراء في مواجهة ألميريا بالدوري الإسباني.



وحقق ريال مدريد، مساء أمس السبت، فوزًا عريضًا على ألميريا بنتيجة (4-2) ضمن منافسات الأسبوع الـ32 من الليغا لموسم 2022-23، في مباراة تألق فيها الفرنسي كريم بنزيما بتسجيله ثلاثة أهداف "هاتريك".



وشهدت الدقيقة (74) من المباراة حصول كامافينغا على بطاقة صفراء، كما أن فينيسيوس الذي لم يكمل اللقاء بداعي الإصابة قد نال بطاقة صفراء في الشوط الأول وتحديدًا في الدقيقة (37)، ليتأكد غياب الثنائي عن المباراة المقبلة أمام ريال سوسيداد للإيقاف لتراكم البطاقات الصفراء.



ووصل كل من فينيسيوس جونيور وكامافينغا إلى 5 بطاقات متتالية هذا الموسم في الليغا، ليتم إيقافهما بشكل تلقائي عن مواجهة ريال سوسيداد المقبلة؛ إذ تنص قواعد الليغا على إيقاف أي لاعب يحصل على 5 بطاقات متتالية، بشكل تلقائي لمباراة واحدة.



وبذلك لن يحضر الثنائي في المباراة المقبلة أمام ريال سوسيداد، على ملعب "أنويتا"، بالجولة الـ33، يوم الثلاثاء المُقبل، بانتظار مشاركتهما بصورة طبيعية أمام أوساسونا في نهائي كأس ملك إسبانيا مساء السبت القادم 6 مايو/ أيار 2023.