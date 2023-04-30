لامين يامال يدخل تاريخ برشلونة من أبوابه الواسعة

دون المغربي الشاب لامين يامال، جناح برشلونة، اسمه بأحرف من ذهب في سجلات برشلونة، بعدما أصبح أصغر لاعب يُشارك في مباراة رسمية في تاريخ النادي الكتالوني، عقب ظهوره بديلاً في لقاء ريال بيتيس بمسابقة الدوري الإسباني.



وكان المدرب الإسباني تشافي هيرنانديز، المدير الفني للنادي الكتالوني، دفع بالنجم المغربي الواعد، في لقاء أمس السبت أمام ريال بيتيس عند الدقيقة (82) بدلًا من غافي، في اللقاء الذي أقيم على ملعب "سبوتيفاي كامب نو" ضمن منافسات الأسبوع الثاني والثلاثين، وانتهى بفوز النادي الكتالوني بنتيجة 4-0.



وذكر الحساب الرسمي لنادي برشلونة عبر منصة التواصل الاجتماعي "تويتر"، أن يامال أصبح أصغر لاعب يشارك في مباراة رسمية مع النادي الكتالوني في القرن الحادي والعشرين.



كما أن يامال بات خامس أصغر لاعب يُشارك في تاريخ مسابقة الدوري الإسباني "لا ليغا"؛ وفقًا لما ذكرته منصة "أوبتا" العالمية للأرقام والإحصائيات.



وبات لامين خامس أصغر لاعب بعد كل من: "لوكا روميرو (15 سنة، 219 يومًا)، وسامسون (15 سنة، 255 يومًا)، وبيدرو إراستورزا (15 سنة، 288 يومًا)، وأوسكار رامون (15 سنة، 289 يومًا)".

المصدر / فلسطين اونلاين