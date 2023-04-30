مهدي يواصل مشواره مع الشجاعية للموسم العاشر

غزة/ وائل الحلبي:

جدد اتحاد الشجاعية عقد مدافعه المخضرم خيري مهدي لمواصلة مشواره مع الفريق للموسم العاشر على التوالي، ليكون أول اللاعبين الذين ينجح المنطار في تجديد تعاقده معهم بعد انتهاء الموسم الماضي.

ويأتي تجديد عقد الشجاعية لمهدي في ظل ما يملكه اللاعب من خبرة كبيرة إلى جانب ما يقدمه من مستويات مميزة مع الفريق، الأمر الذي جعل النادي يتمسك ببقاءه مع الفريق رغم تلقيه عدة عروض من أندية في غزة والضفة الغربية.

ويسعى الشجاعية لتجديد عقود بقية اللاعبين في ظل رحيل عدد من اللاعبين الذين تواجدوا مع الفريق في الموسم الماضي.

وبدأ مهدي مسيرته في الملاعب مع ناديه الأم خدمات المغازي، وخاض تجربة مع الهلال لموسم واحد على سبيل الإعارة قبل الانضمام للشجاعية في موسم 2014/2015 ليستمر من حينها مع الفريق وتوج معه بثلاثية الدوري والكأس والسوبر في أول موسم له مع الفريق، إلى جانب تتويجه بلقب كأس السوبر لعام 2019.

وشهدت الفترة الماضية رحيل كلا من محمود سلمي وثائر أبو عبيدة إلى اتحاد بيت حانون ويسار الصباحين لخدمات رفح ومصطفى حسب الله الذي انضم لصفوف نماء.

وعلى الرغم من رغبة جماهير المنطار في العودة لمنصات التتويج بالموسم القادم، إلا ان الفريق لم يحسم ملف الجهاز الفني حتى الآن بعد الاستقالة التي قدمها الكابتن هيثم حجاج المدير الفني للفريق بعد انتهاء منافسات الدوري الممتاز.

واكتفى الشجاعية بالتعاقد مع ثلاثة لاعبين حتى الآن حيث ضم كلا من أحمد الغزالي وغسان أبو عودة بعد انتهاء ارتباطهم مع اتحاد بيت حانون، إلى جانب الظهير الأيسر أحمد أبو شربي قادما من نماء.