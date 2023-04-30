إصابات في اعتداءات للمستوطنين بنابلس وإتلاف محاصيل زراعية بالخليل

أصيب عدد من المواطنين مساء اليوم الأحد جراء تجدد اعتداءات المستوطنين في بلدة برقة شمال غرب نابلس، تزامناً مع مهاجمة المستوطنين لأراضٍ زراعية وإتلاف المحاصيل فيها.

وهاجم مستوطنو "حومش" المواطنين خالد صلاح ومحمد رضا فرعونية، أثناء تواجدهما في أراضي البلدة، ما أدى إلى إصابتهما بجروح، وجرى نقلهما إلى مستشفى رفيديا الحكومي لتلقي العلاج.

كما اعتدت مجموعة أخرى من المستوطنين أراضي المواطنين في عدة مناطق بمسافر يطا جنوب الخليل، وقاموا بإتلاف محاصيلهم الزراعية.

وهاجم المستوطنون أراضي المواطنين في كل من العين البيضا، ومغاير العبيد، وشعب البطم، ومنطقة الشومرة، والثعلة، بمسافر يطا والبادية البدوية، وقاموا برعي مواشيهم في محاصيل الفلسطينيين الزراعية من القمح والشعير وأشجار الزيتون.

وتسببت اعتداءات المستوطنين في إتلاف جزء كبير من المحاصيل الزراعية، والتي تعود ملكيتها لعدد من العائلات الفلسطينية، عُرف منها: الجندي والجبارين والزويدين ومخامرة وغيرهم.

ويكرر المستوطنون اعتداءاتهم بشكل شبه يومي ومتصاعد في مناطق متفرقة بالضفة الغربية، ويعملون على تخريب الممتلكات الفلسطينية.

وفي بيت لحم، نصبت قوات الاحتلال حاجزاً عسكرياً على المدخل الجنوبي لبلدة الخضر جنوب المدينة، وقامت بإيقاف المركبات وفتشتها ودققت في هويات المواطنين.

واستولى جيش الاحتلال مساء اليوم، على مركبة فلسطينية واحتجز خمسة شبان، بعد مداهمات في قرية الطيبة غرب مدينة جنين.

واقتحم جنود الاحتلال قرية طورة جنوب غرب جنين، فيما اعتقلوا شاباً بعد استهداف مركبته بالرصاص في بلدة السواحرة الشرقية بالقدس المحتلة.

المصدر / فلسطين أون لاين