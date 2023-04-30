لاعب يريد ريال مدريد بيعه في الانتقالات الصيفية

أكدت وسائل إعلام إسبانية أن إدارة نادي ريال مدريد المنافس في الدوري الإسباني لكرة القدم تفكر جديًّا بالتخلص من الفرنسي فيرلاند ميندي نهاية الموسم الجاري.



وحسبما أوردته صحيفة "فوتبول إسبانيا" فإن إدارة ريال مدريد تفكر جديًّا في بيع ميندي لعدة أسباب أبرزها كثرة الإصابات التي تعرض لها اللاعب هذا الموسم وغيابه المتكرر عن الملاعب.



وأضافت الصحيفة أن عقد ميندي ينتهي 30 يونيو/ حزيران 2025 وفي حال تأخر النادي في بيعه فإنه لن يحصل على مبالغ مالية كبيرة من عملية البيع.



وأكملت أن أداء الفرنسي إدواردو كامافينغا في مركز الظهير الأيسر وعودة فران غارسيا المعار إلى نادي رايو فايكانو بالإضافة إلى أن النمساوي دافيد ألابا يجيد اللعب في هذا المركز كلها عوامل تطمئن إدارة النادي الملكي وتشجعها على الاستغناء عن ميندي.



وختمت "فوتبول إسبانيا" أن ميندي يشعر بخداع مسؤولي ريال مدريد واعتبرهم لا يُقدّرونه، ولا يعتبرونه خيارًا طويل الأجل، خصوصًا مع وجود لاعبين صغار في الفريق، الأمر الذي سيُعجّل برحيل الدولي الفرنسي الصيف القادم.



ومنذ انتقاله من نادي أولمبيك ليون الفرنسي صيف 2019، شارك ميندي في 130 مباراة بقميص النادي الملكي، ويُعَدّ الموسم الحالي الأقل ظهورًا للاعب الفرنسي بـ25 مباراة، حيث خاض 1868 دقيقة فقط، وغاب عن الفريق لفترات متعددة بسبب تعرضه للإصابة 3 مرات.

المصدر / فلسطين اونلاين