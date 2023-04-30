الاحتلال يرفض الإفراج عن الأسير خضر عدنان

رفضت محكمة تابعة للاحتلال الإفراج عن القيادي الأسير خضر عدنان، رغم تدهور حالته الصحية مع استمرار إضرابه عن الطعام لليوم الـ 85.

وقال نادي الأسير، في بيانٍ مساء اليوم الأحد: "انتهت قبل قليل جلسة الأسير الشيخ خضر عدنان المضرب عن الطعام لليوم 85 دون صدور قرار حتى الآن على الاستئناف الذي قدمه محاميه على قرار المحكمة السابق والذي رفضت فيه الإفراج عنه بكفالة".

وبين النادي أن الجلسة عقدت بحضور الأسير عدنان عبر الفيديو كونفرنس، وجرى تعيين جلسة جديدة له في العاشر من مايو /أيار المقبل.

وفي وقت سابق حذر نادي الأسير، من استشهاد عدنان من بلدة عرابة جنوب جنين، في أي لحظة نتيجة التدهور المستمر في حالته الصحية.

وقال إنّ عدنان وصل إلى مرحلة في غاية الخطورة، وهو معرض للاستشهاد في أي لحظة، خاصة أن سلطات الاحتلال، وحتى اليوم ترفض التعاطي مع مطلبه، مؤكدًا أنه يرفض أخذ المدعمات، أو أي نوع من العلاج، وكذلك إجراء الفحوص الطبيّة.

ويواصل عدنان إضرابه منذ اللحظة الأولى لاعتقاله في 5 فبراير/شباط الماضي.

المصدر / فلسطين أون لاين