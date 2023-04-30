بلاطة يتفق مع 3 لاعبين من غزة

غزة/ وائل الحلبي:

كشف مصدر موثوق عن توصل نادي بلاطة لاتفاق مبدئي على التعاقد مع ثلاثة لاعبين من غزة، إلى جانب الحارس عبدالله شقفة الذي ينتظر وصوله للضفة الغربية خلال الفترة القادمة.

وقال المصدر لـ"فلسطين أون لاين": إن بلاطة تواصل مع ثلاثة لاعبين واتفق مبدئيا على التعاقد معهم فور استصدار تصاريح دخولهم للضفة، فيما يجري مساعي حثيثة لضم لاعب رابع.

وأشار إلى أن بلاطة اتفق مع هلال غواش لاعب خدمات رفح للانضمام للجدعان في حال حصل على التصريح، إلى جانب ربحي شتيوي لاعب غزة الرياضي وشرف حسنين الذي رحل عن خدمات رفح قبل عدة أيام.

وأوضح المصدر أن بلاطة أرسل الأوراق الخاصة بالحارس شقفة لاتحاد كرة القدم الذي قام بتقديم طلب للشؤون المدنية لإصدار تصريح له، فيما ستشهد الساعات القادمة ارسال بقية طلبات اللاعبين.

وكان جمال الطيراوي رئيس نادي بلاطة أكد في وقت سابق مساعي النادي لتعزيز صفوف الفريق بعدد من لاعبي غزة، في الرغبة القوية لعودة الفريق إلى منصات التتويج في الموسم المقبل.