الاقتصاد بغزة تحظر استيراد منتجات غذائية تتنافى مع شكلها

قررت وزارة الاقتصاد الوطني في غزة حظر استيراد أو إدخال منتجات غذائية تتنافى في شكلها مع الذوق العام.

وأوضحت الوزارة في تصريح مقتضب اليوم الأحد، أنه وبناءً "على مقتضيات المصلحة العامة فإنه يحظر على التجار والمستوردين استيراد أو إدخال أي منتجات غذائية تتنافى في شكلها مع الذوق العام وتكون غير مرغوبة وغير لائقة".

وأكد القرار كذلك ضرورة حظر بيع أو شراء الشيكات الآجلة أو القروض بسعر يقل عن قيمتها الحقيقية.

وقالت الوزارة، إن كل من يخالف هذا القرار سيعرض نفسه للمساءلة القانونية وسيتخذ بحقه الإجراءات القانونية المشددة.

المصدر / فلسطين أون لاين