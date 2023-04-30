الأوقاف تعقد اختبارات اختيار الوعاظ الراغبين بالمشاركة في بعثة الحج

عقدت وزارة الأوقاف والشؤون الدينية اليوم الأحد الاختبارات المحوسبة لاختيار وعاظ بعثة الحج الفلسطينية للعام الجاري، وذلك في مقر ديوان الموظفين العام بمدينة غزة.

وتفقد وكيل الوزارة عبد الهادي الأغا سير الاختبارات رافقه فيها مدير عام الحج والعمرة عادل صوالحة، ومدير عام الوعظ والإرشاد أمير أبو العمرين، ومدير العلاقات العامة والإعلام أنور أبو شاويش، ومدير عام الشؤون الإدارية ماهر يعقوب.

وأوضح الأغا أن الاختبار يأتي في إطار تعزيز الشفافية، وإضفاء التنافسية بين الوعاظ لخدمة حجاج قطاع غزة، منوها بأن هذه الاختبارات تُعد بوابة القبول للمشاركة في بعثة الحج.

وأشار إلى أن المتفوقين سيخضعون لمقابلة شفوية للتأكد والتحقق من مدى مناسبته لخدمة الحجاج.

بدوره أوضح أبو العمرين أن عدد من تقدم للاختبار نحو (300 موظف وموظفة) الذين انطبقت عليهم شروط التسجيل المتمثلة بـحصولهم على درجة 80 في التقييم الوظيفي وأن يكون لائقاً بدنياً وصحياً و ألا يتجاوز سن الستين عاماً على أن يتم ترشيح الناجحين للمقابلات الشفوية.

وأكد أن هذا الاختبار يهدف بالمقام الأول إلى إرفاق حجاج بيت الله الحرام بأفضل الوعاظ و العلماء والمشرفين في بعثة الحج، إضافة إلى إيجاد معادلة تساوي الفرص و المنافسة بين الإخوة الوعاظ للالتحاق ببعثة الحج.

المصدر / فلسطين أون لاين