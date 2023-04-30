قرار راموس بشأن العرض السعودي

كشفت تقارير صحفية فرنسية، أن المدافع الإسباني، سيرخيو راموس، يُفضِّل الاستمرار في صفوف فريق العاصمة الفرنسية، باريس سان جيرمان، متجاهلاً عرضاً ضخماً للانتقال إلى اللعب في الدوري السعودي.



وذكرت صحيفة "لو باريزيان" الفرنسية في تقرير نشرته اليوم، أن المدافع الإسباني عاد للظهور بشكل مميّز في الفترة الأخيرة مع الفريق الباريسي، ما جعله يتجه نحو مواصلة مغامرته في سان جيرمان، وتمديد عقده الذي ينتهي نهاية الموسم الحالي.



وتابعت الصحيفة الفرنسية، أن اللاعب البالغ من العمر (37 عاماً) قد رفض عرضاً ضخماً من أحد الأندية السعودية، وبات على استعداد لخفض راتبه ومكافآته مع البي إس جي، من أجل الاستمرار في فرنسا.



وأوضح المصدر ذاته أن عقد سيرخيو لا يزال يشكّل لغزًا قبل نحو شهرين فقط على نهاية عقده مع النادي الفرنسي؛ إذ لم يقدّم مسؤولو سان جيرمان، حتى الآن، أي عرض رسمي له من أجل تمديد عقده مع الفريق لموسم آخر على الأقل.



جدير بالذكر، أن راموس انضم إلى صفوف الفريق الباريسي في صيف 2021، قادمًا من نادي ريال مدريد الإسباني في صفقة انتقال حر.

المصدر / فلسطين اونلاين