بلاطة يسعى للتعاقد مع لاعبين من غزة 

غزة/ وائل الحلبي:

كشف جمال الطيراوي رئيس نادي بلاطة عن حراك الجدعان لتعزيز صفوف فريق كرة القدم تحضيرًا لانطلاق الموسم الجديد والذي يسعى فيه للعودة إلى منصَّات التتويج مرة أخرى.

وقال الطيراوي لـ:"فلسطين" إن ناديه بدأ في الإجراءات الخاصة باستصدار تصريح عبد الله شقفة حارس المرمى القادم من شباب رفح، إلى جانب بعض الإجراءات المتعلقة بلاعبين آخرين من غزة وينتظر الرد عليها من اتحاد كرة القدم.

ولم يكشف الطيراوي عن أسماء اللاعبين الذي يعتزم بلاطة استقدامهم من غزة إلى جانب شقفة، لكنه اكتفى بالحديث عن حراك على مستوى عالٍ للتعاقد مع مجموعة من أبرز نجوم الكرة الفلسطينية في الضفة وغزة.

وأكد الطيراوي أن الهدف المنشود للموسم القادم هو العودة لمنصات التتويج التي غاب عنها الفريق منذ تتويجه بثنائية دوري المحترفين وكأس الضفة موسم 2018/2019.

وأشار إلى أن النادي سيقوم بالإعلان رسميًّا عن الصفقات القادمة من غزة فور وصولهم إلى الضفة، خاصة وأنه لا يوجد ما يضمن وصول اللاعبين أو حصولهم على تصاريح وحفاظًا على مستقبلهم مع أنديتهم سيكون الإعلان فقط بعد التأكد من وجودهم مع الفريق.

وشدَّد الطيراوي على أن مجلس إدارة النادي يبذل جهودًا كبيرة من أجل تجهيز الفريق للمنافسة بكل قوة على مختلف الألقاب في الموسم القادم، مبينًا أن اللجنة المختصة بملف فريق الكرة تعمل بشكل دائم لإتمام جميع الترتيبات الخاصة بالفريق قبل بدء مرحلة الإعداد.