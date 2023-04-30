أسينسيو يوافق على تمديد عقده مع ريال مدريد

يقترب ماركو أسينسيو (27 عامًا) من تجديد عقده مع ريال مدريد، بحسب مصادر يومية "آس" الإسبانية اليوم السبت. وذكرت اليومية المقرّبة من دوائر النادي الملكي، أن ممثّلين من ريال مدريد التقوا باللاعب ووكيل أعماله في الأيام الأخيرة، ووضعوا الرتوش النهائية على العقد الجديد.



طبقًا لـ"آس"، فإن قرار أسينسيو بالتجديد نبع من رغبته الرياضية في اللعب والمنافسة مع ريال مدريد في المستويات العليا، حيث رفض اللاعب الأعسر عروضًا عديدة في الآونة الأخيرة، مفضّلًا البقاء في جنبات ملعب "سانتياغو برنابيو".



ينقضي عقد الجناح الإسباني بنهاية الموسم الحالي 2022-2023، في حين وفد أول مرّة إلى ريال مدريد عام 2015 من ريال مايوركا، وتم تصعيده إلى الفريق الأول لـ"لوس بلانكوس" في عام 2016 بقرار من المدرب -آنذاك- زين الدين زيدان.



ويمتلك أسينسيو تاريخًا حافلًا مع ريال مدريد، حيث حصد 3 ألقاب لدوري أبطال أوروبا و4 ألقاب في كأس العالم للأندية، و3 كؤوس في السوبر الأوروبي، وإجمالًا ظهر بقميص الفريق في 277 مباراة، مسجّلًا 60 هدفًا وصانعًا لـ32 أخرى.



ورغم عدم مشاركته أساسيًا في تشكيلة المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي، فقد لعب جناح المرينغي دور البطولة في الأسابيع الأخيرة لا سيما في الدوري الإسباني، إذ سجّل 3 أهداف وقدّم 3 تمريرات حاسمة في آخر 5 جولات من "لا ليغا".



وإجمالًا، زار أسينسيو الشباك 11 مرّة وصنع 8 أهداف بقميص ريال مدريد في كل المسابقات بالموسم الحالي.

المصدر / فلسطين اونلاين