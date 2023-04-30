صحيفة فلسطين تستعدُّ لإطلاق ملحق توجيهي 2023

تستعد صحيفة فلسطين اليومية بالشراكة مع جامعة فلسطين لإطلاق ملحق الثانوية العامة "توجيهي" لعام 2023، وذلك يوم الأربعاء الموافق 3 مايو 2023م.

ومنذ عام 2009 تنشر صحيفة فلسطين بالشراكة مع جامعات فلسطينية في كل عام ملحقًا خاصًّا بمراجعات الثانوية العامة "توجيهي"، ويضم محتوى ذات قيمة ومتنوّع، يلامس حاجة طلاب الثانوية العامة.

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ويتميَّز ملحق مراجعات الثانوية العامة لهذا العام، باسمه الحاضر في كل عام، ويأتي نتيجة تحضيرات مسبقة تجريها الصحيفة مع أفضل وأمهر المدرسين على مستوى قطاع غزة.

وتخضع أفكار الملحق وتوزيع صفحاته وأسئلته لدراسة معمَّقة يشارك فيها إلى جانب طاقم الصحيفة عدد من المختصين ليخرج بأبهى وأجمل صورة لطلاب الثانوية العامة هذا العام.

ويشمل ملحق هذا العام على جميع مباحث مرحلة الثانوية العامة "توجيهي" 2023، بفروعه العلمي، والأدبي، والشرعي، والريادة والأعمال، والصناعي، والتكنولوجي، والزراعي، والفندقي.

وتُنشر أول ملاحق مراجعات الثانوية العامة لهذا العام يوم الأربعاء المقبل ويبلغ عددها قرابة 15 ملحقاً، وذلك خلال الأيام من الأحد وحتى الخميس من كل أسبوع.

وبفضل ملحق مراجعات الثانوية العامة خلال الأعوام السابقة، نسجت الصحيفة علاقة مميزة مع طلاب الثانوية العامة "توجيهي" والذي ينتظر جديد الملحق كل عام.

وتتيح الصحيفة للراغبين من الطلاب الجدد بالاشتراك في الملحق لهذا العام كما الأعوام السابقة عبر التواصل على:

جوال: 0599945753 واتس/ 00972599945753

إيميل الإعلانات/ [email protected]

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المصدر / فلسطين أون لاين