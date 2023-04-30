شاغر وظيفي في مركز زينة الحياة للإخصاب وأطفال الأنابيب

إعلان توظيف صادر عن مركز زينة الحياة للإخصاب وأطفال الأنابيب يعلن فيه عن حاجته لوظيفة /حكيمة.

مؤهلات الوظيفة

1- حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص التمريض العام من جامعة معترف بها بتقدير عام لا يقل عن جيد جداً.

2- حاصلة على شهادة مزاولة المهنة.

3- ان تكون متفرغة تماماً للعمل ومن سكان مدينة غزة.

4- القدرة على القيام بالمهام المطلوبة منها والتعامل مع الحالات.

شروط اخرى:

1- هناك فترة تدريب مدفوعة الأجر لمدة شهر تبدأ من تاريخ استلام العمل.

2- القدرة على تحمل ضغط العمل وإدارة الوقت والالتزام بساعات دوام المركز خاصة الفترة المسائية.

3- القدرة على العمل حسب ما تتطلبه مصلحة العمل وفي أوقات الطوارئ.

طريقة التسجيل

- لن يتم استقبال أي طلبات داخل المركز وعلى من تتوفر فيها الشروط السابقة إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي:

[email protected]

- ينتهي التسجيل بتاريخ 14/5/2023

- سيتم النظر في الطلبات المستوفية للشروط فقط والتواصل معهم.

- العنوان: مدينة غزة - رمزون السامر بجوار محطة شعت للبترول - عمارة الشوا الطابق الرابع