شاغر وظيفي في مركز زينة الحياة للإخصاب وأطفال الأنابيب

إعلان توظيف صادر عن مركز زينة الحياة للإخصاب وأطفال الأنابيب يعلن فيه عن حاجته لوظيفة /حكيمة.
مؤهلات الوظيفة
1- حاصلة على درجة البكالوريوس في تخصص التمريض العام من جامعة معترف بها بتقدير عام لا يقل عن جيد جداً.
2- حاصلة على شهادة مزاولة المهنة.
3- ان تكون متفرغة تماماً للعمل ومن سكان مدينة غزة.
4- القدرة على القيام بالمهام المطلوبة منها والتعامل مع الحالات.
شروط اخرى:
1- هناك فترة تدريب مدفوعة الأجر لمدة شهر تبدأ من تاريخ استلام العمل.
2- القدرة على تحمل ضغط العمل وإدارة الوقت والالتزام بساعات دوام المركز خاصة الفترة المسائية.
3- القدرة على العمل حسب ما تتطلبه مصلحة العمل وفي أوقات الطوارئ.
طريقة التسجيل
- لن يتم استقبال أي طلبات داخل المركز وعلى من تتوفر فيها الشروط السابقة إرسال السيرة الذاتية على البريد الالكتروني التالي:
- ينتهي التسجيل بتاريخ 14/5/2023
- سيتم النظر في الطلبات المستوفية للشروط فقط والتواصل معهم.
- العنوان: مدينة غزة - رمزون السامر بجوار محطة شعت للبترول - عمارة الشوا الطابق الرابع