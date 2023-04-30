تصريح مهم من النيابة العامة لمشتركي شركة "تكنو إليت"

ثمَّنت النيابة العامة بغزة، اليوم الأحد، مبادرة بعض المواطنين، وحرصهم النابع من التزامهم بالقيم الدينية والمجتمعية قبل الواجب القانوني، بقيامهم بإعادة ما تحصَّلوا عليه من مبالغ مالية وصفتها شركة تكنو إليت بالأرباح ادّعاءً منها بذلك، وقيامهم بإيداع تلك المبالغ لدى النيابة العامة.

ودعت النيابة العامة في تصريح للمتحدث باسمها، المستشار، أحمد السوسي جميع المواطنين الذين تحصَّلوا على مبالغ مالية وصفت بـ(الأرباح) تزيد عما قاموا بإيداعه لدى الشركة المذكورة، العمل على تسليمها للنيابة العامة في أسرع وقت، وذلك من خلال توجّههم إلى مقر نيابة جرائم الأموال، لكونها أموالاً واجبة الضبط والتحريز بحسب القوانين النافذة.

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وحذَّرت من نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تتعلَّق بالشركة المذكورة، والتقيّد بما يصدر عن الجهات المختصة بالخصوص.

وكانت النيابة العامة أصدرت يوم الخميس، أنها "باشرت تحقيقاتها منذ ورود شكاوى حول ادّعاء قيام شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين".

وقال المستشار أحمد السوسي المتحدث باسم النيابة، في بيان صحفي مقتضب: إن التحقيقات الأولية تشير إلى ثبوت الادّعاء، وعليه تمَّ إغلاق الشركة حسب الأصول، وضبط وتحريز محتوياتها، وضبط مبالغ مالية وتحريزها على ذمَّة القضية".

المصدر / فلسطين أون لاين