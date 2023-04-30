فلسطين أون لاين

آخر الأخبار

تصريح مهم من النيابة العامة لمشتركي شركة "تكنو إليت"

مطلوب موظف تحصيل ديون عبر الهاتف للعمل في شركة مرسال

المباحث العامة تضبط دراجات هوائية ونارية مسروقة في غزة

الصليب الأحمر يُعلن برنامج زيارات "أسرى القدس" خلال مايو

بعد المليشيات المسلحة.. "بن غفير" يلوح بـ"الإداري" لقمع فلسطينيي الداخل

الأسير خضر عدنان يواصل إضرابه المفتوح عن الطعام لليوم الـ85

"حمادة": الرباط والاحتشاد يفشل مخططات الاحتلال في مصلى باب الرحمة

اعتناء الأهل بمواهب أطفالهم يعزز ثقتهم بأنفسهم

لليوم الثامن..القيادي الأسير "عمارنة" يواصل إضرابه عن الطعام

الإعلان عن كشف "تنسيقات مصرية" للسفر الإثنين 1 مايو

تصريح مهم من النيابة العامة لمشتركي شركة "تكنو إليت"

30 ابريل 2023 . الساعة 11:24 بتوقيت القدس
...
النيابة العامة في غزة

ثمَّنت النيابة العامة بغزة، اليوم الأحد، مبادرة بعض المواطنين، وحرصهم النابع من التزامهم بالقيم الدينية والمجتمعية قبل الواجب القانوني، بقيامهم بإعادة ما تحصَّلوا عليه من مبالغ مالية وصفتها شركة تكنو إليت بالأرباح ادّعاءً منها بذلك، وقيامهم بإيداع تلك المبالغ لدى النيابة العامة.

ودعت النيابة العامة في تصريح للمتحدث باسمها، المستشار، أحمد السوسي جميع المواطنين الذين تحصَّلوا على مبالغ مالية وصفت بـ(الأرباح) تزيد عما قاموا بإيداعه لدى الشركة المذكورة، العمل على تسليمها للنيابة العامة في أسرع وقت، وذلك من خلال توجّههم إلى مقر نيابة جرائم الأموال، لكونها أموالاً واجبة الضبط والتحريز بحسب القوانين النافذة.

اقرأ أيضًا: النيابة العامة: التحقيقات الأولية تثبت "التهمة" على شركة محلية بالنصب

وحذَّرت من نشر أو تداول أي أخبار أو معلومات تتعلَّق بالشركة المذكورة، والتقيّد بما يصدر عن الجهات المختصة بالخصوص.

وكانت النيابة العامة أصدرت يوم الخميس، أنها "باشرت تحقيقاتها منذ ورود شكاوى حول ادّعاء قيام شركة تكنو إليت ميديا للتدريب والاستثمار التكنولوجي، بالنصب والاحتيال على عدد من المواطنين".

وقال المستشار أحمد السوسي المتحدث باسم النيابة، في بيان صحفي مقتضب: إن التحقيقات الأولية تشير إلى ثبوت الادّعاء، وعليه تمَّ إغلاق الشركة حسب الأصول، وضبط وتحريز محتوياتها، وضبط مبالغ مالية وتحريزها على ذمَّة القضية".

 

 

المصدر / فلسطين أون لاين
تويتر تويتر
#غزة #النيابة العامة #تكنو إليت #شركات نصب

متعلقات

الأكثر قراءة